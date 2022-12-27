С начала большой войны задержаны более 8000 человек, пытавшихся незаконно уехать из страны

С начала полномасштабной войны украинские пограничники задержали тысячи нарушителей границы, которые намеревались незаконно выехать из страны, и количество таких попыток сейчас меньше не становится. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в ходе брифинга 27 декабря.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы фиксируем, что существенно не уменьшается количество нарушителей границы. В том числе и вне пунктов пропуска. Особенно такая тенденция фиксируется на участках границы с Румынией и Молдовой", – сказал спикер ГПСУ.

По его словам, с 24 февраля на "зеленом" участке границы были задержаны 8400 нарушителей, еще более 3700 человек были остановлены на пунктах пропуска при попытках незаконно пересечь границу по поддельным документам или другими незаконными способами. Больше всего таких случаев фиксируется на границе с Венгрией и Польшей.

"Мы призываем и предостерегаем всех, кто хочет или планирует незаконно пересечь границу, не подвергать себя опасности, потому что погодные условия сложные, особенно на Закарпатье, и могут быть крайне опасными для жизни и здоровья", – сказал спикер ГПСУ.

Ранее Демченко говорил, что военнообязанные украинцы продолжают пытаться незаконно выехать за границу – в день фиксируется около 30-40 таких случаев.

В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть некоторые исключения.

Зеленский ранее заявлял, что запрет на выезд мужчин без военного опыта сохранится до конца военного положения.

С 1 сентября некоторые категории военнообязанных ФОПов и работников могут выезжать за границу сроком до семи дней.

Читайте также: Все о выезде за границу мужчин, непригодных к военной службе и исключенных из учета

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.