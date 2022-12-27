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С начала большой войны задержаны более 8000 человек, пытавшихся незаконно уехать из страны

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 18:06
С начала большой войны задержаны более 8000 человек, пытавшихся незаконно уехать из страны - Фото
Андрей Демченко (фото – Media Center Ukraine – Ukrinform)

С начала полномасштабной войны украинские пограничники задержали тысячи нарушителей границы, которые намеревались незаконно выехать из страны, и количество таких попыток сейчас меньше не становится. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в ходе брифинга 27 декабря.

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"Мы фиксируем, что существенно не уменьшается количество нарушителей границы. В том числе и вне пунктов пропуска. Особенно такая тенденция фиксируется на участках границы с Румынией и Молдовой", – сказал спикер ГПСУ.

По его словам, с 24 февраля на "зеленом" участке границы были задержаны 8400 нарушителей, еще более 3700 человек были остановлены на пунктах пропуска при попытках незаконно пересечь границу по поддельным документам или другими незаконными способами. Больше всего таких случаев фиксируется на границе с Венгрией и Польшей.

"Мы призываем и предостерегаем всех, кто хочет или планирует незаконно пересечь границу, не подвергать себя опасности, потому что погодные условия сложные, особенно на Закарпатье, и могут быть крайне опасными для жизни и здоровья", – сказал спикер ГПСУ.

Ранее Демченко говорил, что военнообязанные украинцы продолжают пытаться незаконно выехать за границу – в день фиксируется около 30-40 таких случаев.

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Оксана Житнюк
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