Военнообязанные продолжают попытки незаконно выехать: в день по 30-40 случаев – ГПСУ

Военнообязанные украинцы продолжают пытаться незаконно выехать за границу – в день фиксируется около 30-40 таких случаев. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге 28 октября.

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Он сообщил, что ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам. В основном это военнообязанные мужчины.

"К сожалению, продолжаются попытки пересечь границу незаконным способом. Каждый день задерживаются десятки нарушителей. В среднем это 30-40 лиц как на пунктах пропуска, когда они пытаются использовать поддельные документы, или же вне пунктов пропуска – на так называемом зеленом участке границы, когда они в одиночку или группами пытаются пересечь границу", – сказал Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что всего с 24 февраля вне пунктов пропуска были задержаны около 7000 нарушителей, еще 3300 – на пунктах пропуска.

По словам Демченко, чаще всего нарушители пытаются незаконно пересечь границу через Румынию и Молдову, а через пункты пропуска военнообязанные чаще всего пытаются выехать в Венгрию и Польшу.

Он также сообщил, что украинские военнослужащие и правоохранители продолжают разоблачать схемы незаконной переправки украинцев через границу – уже пресечена деятельность более 80 таких схем.

В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть некоторые исключения.

Зеленский ранее заявлял, что запрет на выезд мужчин без военного опыта сохранится до конца военного положения.

С 1 сентября некоторые категории военнообязанных ФОПов и работников могут выезжать за границу сроком до семи дней.

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Оксана Житнюк

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