Военнообязанные продолжают попытки незаконно выехать: в день по 30-40 случаев – ГПСУ
Военнообязанные украинцы продолжают пытаться незаконно выехать за границу – в день фиксируется около 30-40 таких случаев. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге 28 октября.
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Он сообщил, что ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам. В основном это военнообязанные мужчины.
"К сожалению, продолжаются попытки пересечь границу незаконным способом. Каждый день задерживаются десятки нарушителей. В среднем это 30-40 лиц как на пунктах пропуска, когда они пытаются использовать поддельные документы, или же вне пунктов пропуска – на так называемом зеленом участке границы, когда они в одиночку или группами пытаются пересечь границу", – сказал Демченко.
Спикер ГПСУ отметил, что всего с 24 февраля вне пунктов пропуска были задержаны около 7000 нарушителей, еще 3300 – на пунктах пропуска.
По словам Демченко, чаще всего нарушители пытаются незаконно пересечь границу через Румынию и Молдову, а через пункты пропуска военнообязанные чаще всего пытаются выехать в Венгрию и Польшу.
Он также сообщил, что украинские военнослужащие и правоохранители продолжают разоблачать схемы незаконной переправки украинцев через границу – уже пресечена деятельность более 80 таких схем.
- В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть некоторые исключения.
- Зеленский ранее заявлял, что запрет на выезд мужчин без военного опыта сохранится до конца военного положения.
- С 1 сентября некоторые категории военнообязанных ФОПов и работников могут выезжать за границу сроком до семи дней.
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