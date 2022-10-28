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Военнообязанные продолжают попытки незаконно выехать: в день по 30-40 случаев – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 13:46
Военнообязанные продолжают попытки незаконно выехать: в день по 30-40 случаев – ГПСУ - Фото
Граница (Фото - ГПСУ)

Военнообязанные украинцы продолжают пытаться незаконно выехать за границу – в день фиксируется около 30-40 таких случаев. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге 28 октября.

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Он сообщил, что ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам. В основном это военнообязанные мужчины.

"К сожалению, продолжаются попытки пересечь границу незаконным способом. Каждый день задерживаются десятки нарушителей. В среднем это 30-40 лиц как на пунктах пропуска, когда они пытаются использовать поддельные документы, или же вне пунктов пропуска – на так называемом зеленом участке границы, когда они в одиночку или группами пытаются пересечь границу", – сказал Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что всего с 24 февраля вне пунктов пропуска были задержаны около 7000 нарушителей, еще 3300 – на пунктах пропуска.

По словам Демченко, чаще всего нарушители пытаются незаконно пересечь границу через Румынию и Молдову, а через пункты пропуска военнообязанные чаще всего пытаются выехать в Венгрию и Польшу.

Он также сообщил, что украинские военнослужащие и правоохранители продолжают разоблачать схемы незаконной переправки украинцев через границу – уже пресечена деятельность более 80 таких схем.

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Оксана Житнюк
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граница выезд гпсу андрей демченко
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