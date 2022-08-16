Запрет выезда мужчин без военного опыта сохранится до конца военного положения – Зеленский

Отмена ограничений на выезд за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта и ограниченно пригодных к военной службе произойдет после окончания действия военного положения. Так ответил на электронную петицию президент Владимир Зеленский.

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Он "в который уже раз" отметил, что, по Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства – это дело и обязанность всего народа, и все граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы.

"Комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и раньше не проходившими военную службу, но прошедшими подготовку в учебных воинских частях", – подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что украинцы в запасе и не призванные во время мобилизации "могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонный характер".

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Статьей 33 Конституции закреплено право законно покидать территорию Украины – за исключением устанавливаемых законом ограничений, и такое право по статье 64 может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений.

"Отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения", – резюмировал Зеленский.

Он тем не менее обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой "обработать поднятые в электронной петиции вопросы".

Ранее Зеленский уже отвечал отказом на аналогичную петицию в мае, а затем и в июне.

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Евгений Пилипенко

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