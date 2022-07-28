Зеленского просят выпустить большинство мужчин за границу – "воевать должны боеспособные"
Электронная петиция с призывом к президенту Владимиру Зеленскому снять ограничения на выезд за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта и ограниченно пригодных к военной службе набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 000 голосов.
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Автор, Юлия Булавина, считает, что "воевать должны боеспособные граждане", и приводит расчеты, что с 24.02.2022 в Украину вернулись более 110 000 мужчин, в тероборону записались более 100 000 добровольцев, более 20 000 – в Интернациональный легион, ВСУ – более 230 000 человек, МВД – более 165 000.
Она полагает, что "это дает более 625 000 человек, абсолютное большинство из которых прошли соответствующее обучение, умеют обращаться с оружием, имеют соответствующий уровень физической и психической подготовки".
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Автор и согласные с ней свыше 25 000 подписантов считают, что есть "множество айти-, соц-, креативных-, технических- и других специалистов, которые могут воевать на информационном фронте и быть более полезными, работая за границей, помогая нашим беженцам и поддерживая армию заработанными средствами".
Булавина пишет, что ограничение на выезд в военное время напоминает ей "советские практики".
- Ранее Зеленский уже отвечал отказом на аналогичную петицию в мае, а затем и в июне.
- 15 июля набрала 25 000 голосов петиция, в которой Зеленского просят запретить раздавать повестки на улицах, блокпостах и АЗС.
- Ранее его просили Екатерину II в Одессе заменить на порноактера, а затем и вообще просто снести памятник.
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