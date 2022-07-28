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Шмыгаль предложил новые условия получения гражданства, законопроект уже в Раде: что в нем

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 15:20
Шмыгаль предложил новые условия получения гражданства, законопроект уже в Раде: что в нем - Фото
Денис Шмыгаль (фото - Кабмин)

Верховная Рада получила законопроект с предложениями изменить условия получения гражданства Украины. Документ авторства премьера Дениса Шмыгаля сегодня, 28 июля, зарегистрировали в парламенте с номером 7606.

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Шмыгаль уточняет – полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года России в Украину "внесло коррективы отношения государства к институту гражданства Украины".

По законопроекту, соискатель будет обязан в течение двух лет с момента принятия в гражданство сдать комплексный экзамен по основам Конституции, истории Украины и владению украинским языком.

Невыполнение обязательства о сдаче экзаменов тянет за собой возможную потерю гражданства.

Кроме того, в законопроекте уточняются условия для принятия в гражданство Украины детей, а также лиц, имеющих стойкие психические, интеллектуальные нарушения.

Еще 8 июля президент Зеленский, отвечая на соответствующую петицию, поручил Кабмину подумать над введением экзаменов для получения гражданства. Там также готовят законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ.

Евгений Пилипенко
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гражданство законопроект конституция украинский язык экзамен Денис Шмыгаль
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