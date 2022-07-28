Шмыгаль предложил новые условия получения гражданства, законопроект уже в Раде: что в нем

Верховная Рада получила законопроект с предложениями изменить условия получения гражданства Украины. Документ авторства премьера Дениса Шмыгаля сегодня, 28 июля, зарегистрировали в парламенте с номером 7606.

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Шмыгаль уточняет – полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года России в Украину "внесло коррективы отношения государства к институту гражданства Украины".

По законопроекту, соискатель будет обязан в течение двух лет с момента принятия в гражданство сдать комплексный экзамен по основам Конституции, истории Украины и владению украинским языком.

Невыполнение обязательства о сдаче экзаменов тянет за собой возможную потерю гражданства.

Кроме того, в законопроекте уточняются условия для принятия в гражданство Украины детей, а также лиц, имеющих стойкие психические, интеллектуальные нарушения.

Еще 8 июля президент Зеленский, отвечая на соответствующую петицию, поручил Кабмину подумать над введением экзаменов для получения гражданства. Там также готовят законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ.

В июле 2021 года начали проводить экзамены на владение языком для кандидатов в чиновники.

11 июля российский диктатор Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев. В МИД заявили, что это говорит о продолжении курса Кремля на захват Украины.

20 июля президент Латвии поддержал идею лишения гражданства, если человек одобряет войну РФ против Украины.

28 июля секретарь СНБО Данилов заявил, что украинские политики обязаны сообщать о наличии гражданства другой страны.

Евгений Пилипенко

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