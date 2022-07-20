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Президент Латвии – за лишение гражданства, если человек одобряет войну РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 08:55
Президент Латвии – за лишение гражданства, если человек одобряет войну РФ против Украины - Фото
Эгилс Левитс (скриншот)

Латвийский президент Эгилс Левитс поддержал идею лишения гражданства за поддержку российской войны против Украины. Об этом он заявил в интервью запрещенному в стране российскому каналу RTVi.

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Он убежден, что в нынешней ситуации быть "нейтральным" невозможно: "Если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела".

По словам Левитса, среди латвийских русских есть часть, которая "явно проукраинская", есть еще те, "кто еще не понял, что происходит, но постепенно движутся в направлении понимания".

"И одна часть, которая меньшинство, поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии", – подчеркнул президент страны.

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Он отметил, что такие могут быть внесены в список на лишение латвийского гражданства: речь идет об обладателях двойного гражданства.

"У них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект есть в Сейме... Надо смотреть на тех, в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов", – добавил президент Латвии.

В апреле 2022 года латвийский Сейм предварительно одобрил закон о лишении гражданства людей с двойным гражданством за поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран, и за непосредственное участие в таких действиях. Если гражданство у такого человека одно, латвийское, механизма его лишения пока нет.

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Евгений Пилипенко
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война гражданство Латвия союзники Эгилс Левитс
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