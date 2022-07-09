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В Латвии не будут брать в армию лояльных к России – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 09:48
В Латвии не будут брать в армию лояльных к России – министр обороны - Фото
Артис Пабрикс (Фото - Минобороны Латвии)

Введение в Латвии всеобщей воинской обязанности не означает, что призывать на службу будут и лояльных к России – таким оружие не дадут. Об этом заявил министр обороны Артис Пабрикс в интервью лавтвийским СМИ.

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"Глядя на то, как идет война в Украине, мы понимаем: чтобы на нас не напала Россия, она должна понимать, что мы действительно готовы защищать свою землю", – подчеркнул министр.

Пабриксу задали вопрос, означает ли всеобщая воинская обязанность, что призваны будут и "молодые люди, которые украшали автомобили георгиевскими ленточками". Министр ответил, что со всеми кандидатами на призыв будут проводиться собеседования.

"Мы не будем давать оружие человеку с негативным настроем к стране, в которой он живет... Если человек не лоялен, ему не будет места в армии", – сказал министр.

По словам Пабрикса, введение с 2027 года обязательной военной службы позволит значительно увеличить количество граждан Латвии, имеющих военную подготовку. В течение пяти лет число обученных людей планируется увеличить с 20 000 до 50 000 человек.

5 июля Пабрикс заявил, что из-за угроз, исходящих от России, и необходимости совершенствовать систему пополнения личного состава вооруженных сил, министерство инициирует введение в Латвии всеобщей службы в силах национальной обороны.

  • В декабре 2021 года Пабрикс сказал, что доверие мирового сообщества к России "равно нулю" и нужно быть готовыми к тому, что Кремль снова может попытаться всех обмануть.
  • В апреле 2022 года Пабрикс назвал "пропутинской" любую страну Евросоюза, которая выступает против ускоренного предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
Сергей Бережной
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Артис Пабрикс Латвия
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