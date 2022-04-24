Глава Минобороны Латвии: Любой в Евросоюзе, кто против будущего Украины в ЕС, – запутинец
24.04.2022, 18:28
Артис Пабрикс (фото - ЕРА)
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал "пропутинской" любую страну Евросоюза, которая выступает против ускоренного предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Об этом он написал в Twitter.
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Сегодня глава МИД Австрии Александр Шалленберг высказался против полноправного членства Украины в ЕС. Глава Минобороны Латвии заявил, что "наша конечная цель – предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом".
"Любая страна ЕС, выступающая против этого, является пропутинской и работает против глобальных интересов ЕС", – подчеркнул он.
Украинский МИД заявил, что официальный Киев "разочарован" заявлениями Шалленберга и считает их "недальновидными".
- 25 января 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину, Пабрикс заявил, что "поведение Германии – позор, это мнение всей Северной Европы".
- 9 апреля глава Еврокомиссии фон дер Ляйен передала в Киеве президенту Зеленскому опросник для формального начала процедуры кандидатства в ЕС. 18 апреля Зеленский передал послу ЕС Маасикасу заполненную первую часть опросника.
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