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Глава Минобороны Латвии: Любой в Евросоюзе, кто против будущего Украины в ЕС, – запутинец

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 18:28
Глава Минобороны Латвии: Любой в Евросоюзе, кто против будущего Украины в ЕС, – запутинец - Фото
Артис Пабрикс (фото - ЕРА)

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал "пропутинской" любую страну Евросоюза, которая выступает против ускоренного предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Об этом он написал в Twitter.

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Сегодня глава МИД Австрии Александр Шалленберг высказался против полноправного членства Украины в ЕС. Глава Минобороны Латвии заявил, что "наша конечная цель – предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом".

"Любая страна ЕС, выступающая против этого, является пропутинской и работает против глобальных интересов ЕС", – подчеркнул он.

Украинский МИД заявил, что официальный Киев "разочарован" заявлениями Шалленберга и считает их "недальновидными".

  • 25 января 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину, Пабрикс заявил, что "поведение Германии – позор, это мнение всей Северной Европы".
  • 9 апреля глава Еврокомиссии фон дер Ляйен передала в Киеве президенту Зеленскому опросник для формального начала процедуры кандидатства в ЕС. 18 апреля Зеленский передал послу ЕС Маасикасу заполненную первую часть опросника.
Евгений Пилипенко
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Артис Пабрикс евросоюз австрия Латвия александр шалленберг
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