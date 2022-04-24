"Такие действия недальновидны" – МИД о нежелании Австрии видеть Украину в ЕС
В украинском МИД отреагировали на высказывания федерального министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга по поводу европейского будущего Украины. Украина такими действиями разочарована и считает их недальновидными.
Об этом НВ сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы", – заявил Николенко.
Также он отметил, что "такие высказывания игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины".
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Он напомнил, что необъективное восприятие реальности некоторых европейских правительств уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, позволило России подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран.
"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины", – указывают в МИД Украины.
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- Глава МИД Австрии Александр Шалленберг высказался против полноправного членства Украины в Европейском Союзе. По его мнению, должны быть другие модели сближения Украины и Евросоюза, чем полноправное членство, присоединение к Европейскому экономическому сообществу или действующее соглашение об ассоциации.
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