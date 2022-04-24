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"Такие действия недальновидны" – МИД о нежелании Австрии видеть Украину в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 14:54
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

В украинском МИД отреагировали на высказывания федерального министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга по поводу европейского будущего Украины. Украина такими действиями разочарована и считает их недальновидными.

Об этом НВ сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы", – заявил Николенко.

Также он отметил, что "такие высказывания игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины".

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Он напомнил, что необъективное восприятие реальности некоторых европейских правительств уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, позволило России подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины", – указывают в МИД Украины.

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  • Глава МИД Австрии Александр Шалленберг высказался против полноправного членства Украины в Европейском Союзе. По его мнению, должны быть другие модели сближения Украины и Евросоюза, чем полноправное членство, присоединение к Европейскому экономическому сообществу или действующее соглашение об ассоциации.

  • 9 апреля Глава Еврокомиссии Урсула  фон дер Ляйен передала в Киеве президенту Владимиру Зеленскому опросник для формального начала процедуры вступления. 18 апреля Зеленский передал послу ЕС Матти Маасикасу заполненную первую часть опросника.
Уляна Букатюк
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ЕС австрия вступление Украины в ЕС
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