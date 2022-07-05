Минобороны Латвии из-за России предложило восстановить всеобщую воинскую обязанность

Министерство обороны Латвии предложит ввести для граждан страны всеобщую воинскую обязанность. Об этом сообщил глава министерства Артис Пабрикс, сообщает LETA.lv.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пабрикс заявил, что из-за угроз, исходящих от России, и необходимости совершенствовать систему пополнения личного состава вооруженных сил, министерство инициирует введение в Латвии всеобщей службы в силах национальной обороны.

Министр сказал, что нынешняя система себя исчерпала, а оснований считать, что поведение России изменится, нет.

По его словам, всеобщая военная служба будут вводиться постепенно в течение пяти лет.

На первом этапе призыв будет добровольным. Министр считает, что в первый год могут быть призваны на службу около 1000 человек.

Планируется проводить по два призыва в год – 1 января и 1 июля. Длительность обязательной военной службы составит 11 месяцев. На службу будут призываться мужчины 18 – 27 лет, женщины смогут пойти служить добровольно.

Пабрикс сказал, что призывникам на срок прохождения службы будут оплачивать питание и казенное проживание, они также будут получать 400 евро в месяц на другие расходы.