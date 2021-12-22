Министр обороны Латвии обратился к России: Отведите войска от границы – тогда поговорим

Доверие мирового сообщества к России сейчас "равно нулю", потому что она оставила следы своей агрессии в Грузии, на Донбассе, в Крыму, в Беларуси. Нужно быть готовыми к тому, что Кремль может обмануть, сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью порталу Sargs.lv.

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"Отведите войска от украинской границы, и тогда мы сможем сесть и поговорить о том, что их действительно беспокоит. Не только для того, чтобы обмануть публику", – сказал он.

По словам Пабрикса, ситуация может обостриться, поэтому в стране готовы к увеличению контингента НАТО. Он не исключает, что Россия выберет агрессивный путь, чтобы решить свои внутренние проблемы за счет Украины.

Как подчеркнул министр, переговоры "пока идут за столом", но нельзя его воспринимать как "обеденный". Пабрикс убежден: "в нормальном мире и обществе" недопустимо даже обсуждать то, что Россия сейчас предлагает как диалог.

"Извините, мы не будем есть такие пельмени за обедом, у нас другие планы", – добавил он.

3 декабря министр обороны Алексей Резников сообщил, что количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.

8 декабря Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.

19 декабря Анушаускас заявил, что Литва готова передать Украине летальное оружие.

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Яна Катасонова

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