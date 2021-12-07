Россия заранее должна знать ценник: Латвия призывает подготовить экономические санкции

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал западные страны подготовить "очень сильный" пакет экономических санкций, в который будет входить отключение России от международной платежной системы SWIFT и санкции против газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Его применят, если Россия снова вторгнется на территорию Украины, пишет издание Reuters.

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По мнению Эдгарса, Украина для президента РФ Владимира Путина по-прежнему остается "важной частью в его видении великой России". Он предлагает послать Кремлю сигнал на случай, если в страну начнется полномасштабное вторжение.

"Россия должна знать заранее, каким будет экономический ценник", – сказал он.

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Министр отметил, чтобы сдержать Путина, необходимо усилить присутствие войск НАТО в странах Балтии и по всей Восточной Европе, укрепить там противовоздушную оборону, улучшить материально-техническое обеспечение. Страны-союзники НАТО должны предоставить Украине оружие, в котором она нуждается, считает Ринкевичс.

С конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

США продолжают следить за проектом Северного потока-2 и готовы вводить дополнительные санкции по необходимости.

Топ-демократ предложил "сокрушительные" санкции в случае очередного вторжения России на территорию Украины.

Марина Тищенко

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