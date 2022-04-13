Шмыгаль показал президентам Эстонии, Латвии, Литвы и Польши разбомбленную Бородянку

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс, Эстонии Алар Карис и Польши Анджей Дуда в среду посетили размомбленную россиянами Бородянку. Туда они приехали в сопровождении премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщила его пресс-служба .

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"Видели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в селах Киевской области. Вдоль дорог — расстрелянные и сожженные автомобили. На многих — надпись "Дети". Рассказала нашим партнерам о многочисленных преступлениях, которые кафиры совершают на украинской земле", — рассказал Шмигаль.

Премьер Украины надеется, что визит президентов четырех стран ЕС убедит сомневающихся в том, что иметь дело с Россией — это финансировать терроризм и геноцид украинцев.

Литовский президент после поездки в Бородянку заявил, что "вот где темная сторона человечества показала свое лицо".

"Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными. Военные преступники должны преследоваться на международном уровне", – заявил Науседа.

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Андрей Водяный

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