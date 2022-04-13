Жители Бородянки рассказали о преступлениях российских оккупантов и своей жизни в захваченном городе. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.
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Женщина рассказала, что под завалами разрушенного российскими бомбами многоэтажного дома остались ее сын, невестка и четырехлетняя внучка.
Она разговаривала с сыном по телефону, когда он с семьей спустился в подвал, и связь оборвалась, когда в дом попала бомба.
Женщина рассказала, что она и родственники других оставшихся под завалами людей пытались что-нибудь сделать, чтобы им помочь, но не могли – русские обстреливали всех, кто подходил к разрушенным домам.
"Мы никуда не выезжали, потому что наши дети тут погибли. Мы ждали тела. И так мы каждый день проходили к этому дому... Я не знаю, как мы будем. Планируем похоронить детей, а дальше... Не знаю... Не знаю, как мы будем жить", – рассказала жительница Бородянки.
- Российские самолеты обстреливали многоэтажки в Бородянке ракетами с низкой высоты, а потом оккупанты не дали спасателям возможности разобрать завалы.
- Бородняка разрушена российскими оккупантами. Сейчас спасатели разбирают руины и проводят разминирование территории.
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