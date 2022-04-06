Бородянка. Оккупанты стреляли по пытавшимся достать людей из-под завалов – глава поселка

В Бородянке российские оккупанты открывали огонь по всем, кто пытался разобрать завалы разрушенных многоэтажек и спасти тех, кто оказался там заблокирован. Об этом рассказал и.о. главы Бородянского поселкового совета Георгий Ерко в комментарии Обозревателю.

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Войска России начали обстреливать мирных жителей и жилые дома в Бородянке с первых дней оккупации.

"Первые дни, когда проходили колонны, они расстреливали мирных жителей, расстреливали жилые дома. Не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огня. У нашей территориальной обороны были только автоматы. Но они расстреливали и дома, и жителей", – отметил Ерко.

По его словам, когда проходила колонна, враг открыл огонь по жителям и были убиты первые восемь человек. Позже оккупанты стреляли по людям не только из автоматов, но и из более тяжелого вооружения.

На девятиэтажные дома российские оккупанты сбросили авиабомбы.

"Люди, которые находились в подвалах, оказались заживо погребены. Мы сразу пытались откопать их. Была объявлена ​​воздушная тревога. Затем пошли снова колонны, танки, БТР – и стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать людей. Мы обращались к ним, и в письменном виде – раскапывать они не разрешили", – сказал Ерко.

Он рассказал, что во время оккупации Бородянки враги не давали открывать зеленые коридоры для эвакуации.

"Так называемый "зеленый коридор", когда мы впервые его добились, существовал не с 9-ти до 15-ти, а 1 час 20 минут. Мы эвакуировали около 400 человек из дома-интерната", – рассказал поселковый голова.

Он добавил, что последующие попытки эвакуировать мирных жителей провалились, вокруг Бородянки шли бои.

"Громкоговорители не давали, ходить по улице не давали. Связи в Бородянке не было около 10 дней. Как известить людей, что едут их освобождать, мы не знали. Поэтому на свой страх и риск посылали храбрецов, которые просто бежали по улице и кричали, что идет эвакуация. А когда началась эвакуация на Гомель в Беларусь – люди уже не знали, то ли забирают их на Гомель, то ли их будут везти на нашу неньку-Украину", – вспоминает Ерко.

Он проинформировал, что сейчас в Бородянке работает штаб, разыскивают тела погибших, ведутся работы по разминированию, восстановлению линий электроснабжения.

5 апреля глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба сообщил поселок Бородянка Киевской области, который также был оккупирован российскими войсками, почти полностью разрушен. Российские фашисты убили там сотни мирных жителей.

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Наталия Медведева

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