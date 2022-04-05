Бородянка под Киевом почти полностью разрушена — фото, видео

Поселок Бородянка Киевской области, который также был оккупирован российскими войсками, почти полностью разрушен. Российские фашисты убили там сотни мирных жителей. Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

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"Поселок превратился в руины – уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное – сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе это не назвать", – написал он.

По словам Кулебы, Бородянка сейчас закрыта – там работают спасатели и правоохранители. Проводится зачистка и разминирование.

"У нас впереди очень много работы. Мы все отстроим. Рашисты же (россияне, – ред.) будут отвечать за каждое преступление против украинцев", – отметил Кулеба.

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Вадим Ребрина

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