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Венедиктова о военных преступлениях РФ: Самая плохая ситуация – в Бородянке

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 18:19
Венедиктова о военных преступлениях РФ: Самая плохая ситуация – в Бородянке - Фото
Фото: EPA

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что самая плохая ситуация с точки зрения человеческих жертв в Киевской области была зафиксирована в Бородянке. Об этом она сказала в понедельник в эфире единого телемарафона.

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"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней и можем отрабатывать Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить", – сказала она.

Сколько людей погибло в Бородянке, Венедиктова не сообщила.

Поселок находится в 20 км северо-западнее Бучи и Ирпеня, до войны там проживали около 15 000 человек.
  • Российские войска ушли из Киевской области в начале апреля. В населенных пунктах, освобожденных от оккупации, были найдены тысячи замученных и убитых гражданских.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет.
Андрей Водяный
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