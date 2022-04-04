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Зеленский в Буче: Это – геноцид, доказательств миллион

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 16:28
Зеленский в Буче: Это – геноцид, доказательств миллион - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский уверен, что мир признает геноцидом массовые убийства украинцев в Буче и в других населенных пунктах Украины. Об этом он сказал журналистам во время посещения города, который освободили от россиян в начале апреля.

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По его словам, в пригородах Киева найдены "тысячи людей, убитых и замученных, с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети".

"Это и есть геноцид. [...] Доказательств миллион", – сказал он.

Зеленский рассказал, что убитых находят не только на улицах, но и в подвалах и погребах.

Он добавил, что, невзирая на зверства россиян, Украина не будет отказываться от мирных переговоров. По его мнению, в достижении мира должна быть заинтересована и сама Россия.

"Чем дольше Российская Федерация будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для них, и для этой ситуации. С каждым днем, когда заходят наши войска на те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они натворили", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы привлечь к ответственности российских военных. "Если мы не найдем выход цивилизованный, люди найдут нецивилизованный", – сказал Зеленский.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский буча
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