Оккупанты полностью разрушили Бородянку под Киевом. Для помощи ГСЧС ищут добровольцев

Российские оккупанты полностью разрушили Бородянку Киевской области, и сейчас Госслужба по чрезвычайным ситуациям ищет добровольцев для помощи в разборе завалов, разгрузки гуманитарки и других работ. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Здесь не было ни одного военного объекта. Но врага это не остановило. Он пришел убивать, разрушать, насиловать и грабить", – написал глава МВД.

Сейчас спасатели разбирают руины и проводят разминирование территории.

Монастырский обратился к украинцам – так как спасатели круглосуточно работают в усиленном режиме с начала войны без полноценного сна и отдыха, они нуждаются в добровольцах по гражданской защите.

Что нужно делать:

- разбирать завалы;

- спасать людей;

- оказывать помощь пострадавшим;

- разгружать гуманитарные грузы.

Желающим помочь спасателям ГСЧС нужно заполнить анкету здесь. Стать добровольцем можно не только в Киевской области – украинцы могут помогать спасателям во всех регионах.

5 апреля глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что поселок Бородянка почти полностью разрушен и российские фашисты убили там сотни мирных жителей.

Российские самолеты обстреливали многоэтажки в Бородянке ракетами с низкой высоты, а потом оккупанты не дали спасателям возможности разобрать завалы.

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Оксана Житнюк

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