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Оккупанты полностью разрушили Бородянку под Киевом. Для помощи ГСЧС ищут добровольцев

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 09:28
Оккупанты полностью разрушили Бородянку под Киевом. Для помощи ГСЧС ищут добровольцев - Фото
Фото - Facebook Монастырского

Российские оккупанты полностью разрушили Бородянку Киевской области, и сейчас Госслужба по чрезвычайным ситуациям ищет добровольцев для помощи в разборе завалов, разгрузки гуманитарки и других работ. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Здесь не было ни одного военного объекта. Но врага это не остановило. Он пришел убивать, разрушать, насиловать и грабить", – написал глава МВД.

Сейчас спасатели разбирают руины и проводят разминирование территории. 

Монастырский обратился к украинцам – так как спасатели круглосуточно работают в усиленном режиме с начала войны без полноценного сна и отдыха, они нуждаются в добровольцах по гражданской защите.

Что нужно делать:

- разбирать завалы;
- спасать людей;
- оказывать помощь пострадавшим;
- разгружать гуманитарные грузы.

Желающим помочь спасателям ГСЧС нужно заполнить анкету здесь. Стать добровольцем можно не только в Киевской области – украинцы могут помогать спасателям во всех регионах.

  • 5 апреля глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что поселок Бородянка почти полностью разрушен и российские фашисты убили там сотни мирных жителей.
  • Российские самолеты обстреливали многоэтажки в Бородянке ракетами с низкой высоты, а потом оккупанты не дали спасателям возможности разобрать завалы.

Читайте также: Бородянка. Оккупанты стреляли по пытавшимся достать людей из-под завалов – глава поселка

Оксана Житнюк
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война ГСЧС добровольцы бородянка Кевская область
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