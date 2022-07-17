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Россия ослаблена, к новой агрессии она будет готовиться два года - министр обороны Латвии

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 17:18
Россия ослаблена, к новой агрессии она будет готовиться два года - министр обороны Латвии - Фото
Артис Пабрикс (Фото - EPA)

Украина настолько ослабила российскую армию, что Кремль решится начать новую агрессию не ранее, чем через два года. Такое мнение высказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет nra.lv

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Пабрикс высказал такую оценку в связи с запланированной военной реформой и введением всеобщего призыва, что связано с ростом угроз со стороны России.   

По словам министра, сопротивление Украины прямо и буквально дает Латвии время на подготовку, и Латвия должна действовать, чтобы обеспечить возможность сдерживания агрессора.

"Вряд ли кто-то верил, что вторжение и война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, вообще возможны. Наши соседи доказали, что мы тоже должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и численно превосходящего противника", – сказал Пабрикс.

Сергей Бережной
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Артис Пабрикс Латвия
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