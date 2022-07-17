Россия ослаблена, к новой агрессии она будет готовиться два года - министр обороны Латвии
Украина настолько ослабила российскую армию, что Кремль решится начать новую агрессию не ранее, чем через два года. Такое мнение высказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет nra.lv.
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Пабрикс высказал такую оценку в связи с запланированной военной реформой и введением всеобщего призыва, что связано с ростом угроз со стороны России.
По словам министра, сопротивление Украины прямо и буквально дает Латвии время на подготовку, и Латвия должна действовать, чтобы обеспечить возможность сдерживания агрессора.
"Вряд ли кто-то верил, что вторжение и война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, вообще возможны. Наши соседи доказали, что мы тоже должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и численно превосходящего противника", – сказал Пабрикс.
- 28 июня Пабрикс сказал, что Россия будет представлять угрозу в ближайшие 5-10 лет.
- 5 июля министр заявил, что из-за угроз со стороны России он инициирует введение в Латвии всеобщей службы в силах национальной обороны.
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