Украина настолько ослабила российскую армию, что Кремль решится начать новую агрессию не ранее, чем через два года. Такое мнение высказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет nra.lv.

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Пабрикс высказал такую оценку в связи с запланированной военной реформой и введением всеобщего призыва, что связано с ростом угроз со стороны России.

По словам министра, сопротивление Украины прямо и буквально дает Латвии время на подготовку, и Латвия должна действовать, чтобы обеспечить возможность сдерживания агрессора.

"Вряд ли кто-то верил, что вторжение и война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, вообще возможны. Наши соседи доказали, что мы тоже должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и численно превосходящего противника", – сказал Пабрикс.

28 июня Пабрикс сказал, что Россия будет представлять угрозу в ближайшие 5-10 лет.

5 июля министр заявил, что из-за угроз со стороны России он инициирует введение в Латвии всеобщей службы в силах национальной обороны.

Сергей Бережной

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