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Данилов: Политик должен сообщать о наличии второго гражданства, мы будем очищать страну

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 12:14
Данилов: Политик должен сообщать о наличии второго гражданства, мы будем очищать страну - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявили, что украинские политики обязаны сообщать о наличии гражданства другой страны. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, человек, который занимается политиков, должен публично сообщить о наличии другого гражданства, кроме украинского. Вероятно, секретарь СНБО намекнул на ситуацию с изъятием украинского паспорта бизнесмена Геннадия Корбана, однако публичных доказательств наличия второго гражданства у Корбана нет. 

"Мы будем и в дальнейшем настойчиво очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", — заявил Данилов. 

Читайте также: Корбан собирается вернуться в Украину, но призывает не ждать "прорыва в стиле Саакашвили" 

Дмитрий Гриниченко
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гражданство геннадий корбан Алексей Данилов
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