Данилов: Политик должен сообщать о наличии второго гражданства, мы будем очищать страну

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявили, что украинские политики обязаны сообщать о наличии гражданства другой страны. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, человек, который занимается политиков, должен публично сообщить о наличии другого гражданства, кроме украинского. Вероятно, секретарь СНБО намекнул на ситуацию с изъятием украинского паспорта бизнесмена Геннадия Корбана, однако публичных доказательств наличия второго гражданства у Корбана нет.

"Мы будем и в дальнейшем настойчиво очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", — заявил Данилов.

Читайте также: Корбан собирается вернуться в Украину, но призывает не ждать "прорыва в стиле Саакашвили"

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.