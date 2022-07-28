Данилов: Политик должен сообщать о наличии второго гражданства, мы будем очищать страну
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявили, что украинские политики обязаны сообщать о наличии гражданства другой страны. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, человек, который занимается политиков, должен публично сообщить о наличии другого гражданства, кроме украинского. Вероятно, секретарь СНБО намекнул на ситуацию с изъятием украинского паспорта бизнесмена Геннадия Корбана, однако публичных доказательств наличия второго гражданства у Корбана нет.
"Мы будем и в дальнейшем настойчиво очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", — заявил Данилов.
- 22 июля глава штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на границе с Украиной из-за якобы лишения гражданства.
- Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить недоразумение" с изъятием его паспорта на границе.
- 31 октября 2015 года Корбан был задержан по подозрению в создании преступной группировки, хищении имущества и похищении людей. Он признал вину в похищении в 2014 году экс-главы Госагентства земельных ресурсов Сергея Рудыка и по соглашению сторон получил условный срок на полтора года.
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