Корбан заявил, что у него забрали паспорт на границе. Причина — он якобы лишен гражданства
22.07.2022, 15:42
Геннадий Корбан (Фото: Бабель)
Глава теробороны Днепра и бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на границе с Украиной из-за якобы лишения гражданства. Об этом он сообщил в комментарии Бабелю.
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На вопрос о том, что он планирует делать дальше и на каком пропускном пункте произошел инцидент, Корбан не ответил.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net сказал, что не владеет информацией о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами и разглашение такой информации запрещено законодательством.
Он подчеркнул, что инспекторы ГПСУ на границе действуют исключительно в рамках норм действующего законодательства.
Ранее в СМИ и соцсетях появлялась неподтвержденная информация о том, что президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства Корбана, олигарха Игоря Коломойского, нардепа Вадима Рабиновича и других.
- Недавно мэр Днепра Борис Филатов написал публичное обращение к СНБО, СБУ, Нацсовету по теле- и радиовещанию и НАБУ, где он просит разобраться с деятельностью местного бизнесмена Александра Петровского.
- 31 октября 2015 года Корбан был задержан по подозрению в создании преступной группировки, хищении имущества и похищении людей. Он признал вину в похищении в 2014 году экс-главы Госагентства земельных ресурсов Сергея Рудыка и по соглашению сторон получил условный срок на полтора года.
- 7 июня 2016 года Днепровский районный суд разрешил Корбану выехать в Израиль на лечение в Тель-Авивском медицинском центре.
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