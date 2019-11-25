"Теневой мэр". Филатов отреагировал на расследование Bihus.info

Борис Филатов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Городской голова Днепра Борис Филатов отреагировал на публикацию расследования журналистов проекта Bihus.info о якобы "теневом" управлении городом Геннадием Корбаном.

На своей странице в Facebook Филатов, как утверждает он сам, опубликовал расширенную версию своего разговора с авторами расследования. "В результате сегодня мы все увидели "расследование", как все ездят к другу в гости по кругу", - написал он.

В комментариях Днепровский мэр добавил, что имеет собственную запись разговора с журналистами. "Так, на всякий случай. Для суда", - отметил он. Под постом также "засветился" и другой фигурант расследования - сам Корбан.

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