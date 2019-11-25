Bihus.info: Днепром руководит "теневой мэр", а не Филатов - видео

В Днепре есть "теневой мэр", который руководит городом вместо нынешнего градоначальника Бориса Филатова. Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта Bihus.info в программе Наші гроші.

Авторы расследования заявляют, что "теневым мэром" города является экс-глава партии УКРОП, бывший заместитель руководителя ОГА времен Игоря Коломойского Геннадий Корбан. В сюжете идет речь о том, что в одном из элитных жилых комплексов Днепра якобы располагается "теневая мэрия", куда приезжают представители власти, депутаты и чиновники.

Сам Корбан в этой же программе, отвечая на вопрос о "теневом мэрстве", сказал следующее: "Всегда есть люди - в любое время, в любом городе, в истории, их называют по-разному, "визионеры", которые могут влиять на что-то, лоббировать. Возможно, это так, я не отрицаю". А Филатов, подтверив, что Корбан - его близкий друг, сказал, что тот не является "теневым мэром" и не руководит коррупционными делами.

31 октября 2015 года Корбан был задержан по подозрению в создании преступной группировки, хищении имущества и похищении людей. Он признал вину в похищении в 2014 году экс-главы Госагентства земельных ресурсов Сергея Рудыка и по соглашению сторон получил условный срок на полтора года.

7 июня 2016 года Днепровский районный суд разрешил Корбану выехать в Израиль на лечение в Тель-Авивский медицинский центр. В конце 2017-го Корбан вернулся в Украину.

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