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Филатов просит СНБО и СБУ "проверить" днепровского бизнесмена Петровского

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 12:01
Филатов просит СНБО и СБУ
Борис Филатов (Фото: пресс-служба горсовета Днепра)

Мэр Днепра Борис Филатов написал публичное обращение к СНБО, СБУ, Нацсовету по теле- и радиовещанию и НАБУ, где он просит разобраться с деятельностью местного бизнесмена Александра Петровского. Об этом он сообщил в своем Facebook

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Филатов заявил, что Петровский и его партнер Эмиль Арутюнян якобы являются лидерами ОПГ, а их бизнес-интересы тесно связаны с Россией. Также он утверждает, что с начала полномасштабного вторжения риторика подконтрольного Петровскому телеканала "стала откровенно пророссийской", а сам бизнесмен незаконно выехал за границу. 

"Проверьте обстоятельства и причины выезда за границу граждан Александра Петровского и Эмиля Арутюняна на время военного положения. Проверьте деятельность телеканала D1 по распространению пророссийской и манипулятивной информации и примите меры по запрету использования радиочастотного ресурса и прекращению оказание услуг связи", — написал Филатов. 

Мэр Днепра сказал, что все официальные документы, содержащие подробную фактическую информацию, уже отправлены в госведомства, однако самих документов Филатов не опубликовал, ограничившись публичным заявлением. 

LIGA.net обратилась за комментарием в местный фонд Александра Петровского, а также в редакцию канала D1.

  • В 2011 году на тот момент экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в комментарии Зеркалу недели заявлял, что Петровский, известный в некоторых СМИ как Нарик, фигурировал в материалах МВД как лидер организованный преступной группировки.

Читайте также: Беларусь направила Украине ноту за флаг оппозиции в Днепре, а против Филатова открыла дело 

Дмитрий Гриниченко
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сбу снбо борис филатов александр петровский нарик
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