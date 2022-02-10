Беларусь направила Украине ноту за флаг оппозиции в Днепре, а против Филатова открыла дело

Украина получила ноту протеста от режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко за то, что в Днепре возле мэрии подняли бело-красно-белый флаг. Против мэра Днепра Бориса Филатова открыли уголовное дело. Об этом сообщают посольство Беларуси в Украине и беларуская генпрокуратура.

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Вчера, 9 февраля, флаг беларуской общины напротив мэрии Днепра заменили на бело-красно-белый.

По словам Филатова, флаги Азербайджана, Белоруси, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и крымскотатарского народа установлены возле мэрии в 2019 году в рамках проекта Аллея многонационального города.

Режим Лукашенко назвал замену флага "актом вандализма" и направил Украине ноту протеста.

В посольстве Беларуси заявили, что рассматривают произошедшее "как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств".

Мэр Днепра ответил в Facebook, что Украина – свободная страна.

"Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещённым в Украине. Поэтому молодёжь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные", – написал Филатов.

После этого Генпрокуратура Беларуси сообщила об открытии уголовного дела против Филатова: "ему инкриминировано разжигание национальной вражды".

В январе 2021 года, во время активного протестного движения в Беларуси против режима Лукашенко, диктатор ввел штрафы за бело-красно-белые флаги на балконах, определив их как "запрещенную символику".

В мае того же года в Беларуси зашла речь о признании флага оппозиции "нацистской символикой.

Вскоре после этого, 28 мая 2021-го, Беларусь открыла уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича за замену официального флага Беларуси в центре Риги на бело-красно-белый.

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Наталия Медведева

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