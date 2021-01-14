UA

Беларусь. Лукашенко ввел штрафы за бело-красно-белые флаги на балконах

14.01.2021, 18:00
Беларусь. Лукашенко ввел штрафы за бело-красно-белые флаги на балконах - Фото
Вывешенный бело-красно-белый флаг (фото - STR_EPA)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в админкодекс Беларуси – они вступят в силу с 1 марта этого года. В числе прочего, в стране ввели штрафы за использование беларусами запрещенной символики, сообщает Sputnik.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 1 марта правоохранительные органы смогут штрафовать за вывешенные на балконах бело-красно-белые флаги: 580 беларуских рублей (около 6300 грн – ред.) будут взыскивать с граждан, а 1740 рублей (около 19 000 грн – ред.) – с компаний. К использованию будет запрещена и иная аналогичная символика.

При этом, правонарушитель сможет выбрать: заплатить штраф или отработать определенное количество часов общественных работ.

Читайте также: Лукашенко спрогнозировал, сколько еще будет у власти: Наверное, пока не скопытишься

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
протесты беларусь штраф александр лукашенко флаг символика административное нарушение

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 