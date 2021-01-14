Беларусь. Лукашенко ввел штрафы за бело-красно-белые флаги на балконах

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в админкодекс Беларуси – они вступят в силу с 1 марта этого года. В числе прочего, в стране ввели штрафы за использование беларусами запрещенной символики, сообщает Sputnik.by.

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С 1 марта правоохранительные органы смогут штрафовать за вывешенные на балконах бело-красно-белые флаги: 580 беларуских рублей (около 6300 грн – ред.) будут взыскивать с граждан, а 1740 рублей (около 19 000 грн – ред.) – с компаний. К использованию будет запрещена и иная аналогичная символика.

При этом, правонарушитель сможет выбрать: заплатить штраф или отработать определенное количество часов общественных работ.

13 декабря в Беларуси прошли судебные марши – людей хватали прямо посреди улицы.

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Дарья Мостовая

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