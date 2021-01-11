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Лукашенко спрогнозировал, сколько еще будет у власти: Наверное, пока не скопытишься

11.01.2021, 07:23
Лукашенко спрогнозировал, сколько еще будет у власти: Наверное, пока не скопытишься - Фото
Cкриншот из видеозаписи этого интервью

Непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко не знает, сколько еще будет у власти, хотя глава государства там избирается на пятилетний срок. Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому каналу Россия 1.

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На вопрос, не устал ли он управлять страной, Лукашенко ответил, что "человек привыкает ко всему".

"Президент – это белка в колесе, остановиться невозможно. Колесо вертится, ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как говорят в народе, не скопытишься, то есть не упадешь", – спрогнозировал он сроки, пока будет у власти. 

Он уверяет, что "уже не очень остро" воспринимает то, что "когда-то придется заканчивать": говорит, что некое "новое поколение приходит – они должны взять на себя ответственность за будущее страны".

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Сын Лукашенко, который также присутствовал на интервью, сообщил, что они оба примерно в одно время заразились коронавирусом, и диктатор "отвратительный пациент": отказывался следовать рекомендациям врачей.

В конце 2020 года Лукашенко пришел на встречу с силовиками и, как "полноценный боец ОМОНа", пугал милицию Украиной, фюрером и нацизмом.

  • 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики. Протестная активность с той поры почти сошла на нет.
  • В ноябре Лукашенко заговорил о "центре американских спецслужб" в Киеве: глава МИД Украины Кулеба ответил на это мемом. Отношения властей Украины и Беларуси с августа 2020-го ухудшились.
Евгений Пилипенко
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