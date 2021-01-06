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"С колена бы с ним не здоровался". Лукашенко назвал другом Путина, но не Зеленского: видео

06.01.2021, 11:55
Александр Лукашенко (скриншот из видео Россия 1)

Непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко считает другом российского лидера Владимира Путина, а вот украинского президента Владимира Зеленского – нет. Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Россия 1.

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"Да, я его [Путина] считаю своим другом", – заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Лукашенко похвастался сотруднице СМИ РФ, что в любой момент может позвонить президенту России: "Хочешь, наберу сейчас Путина?" – и затем покатал ее на президентском Mercedes.

Зеленского диктатор другом не называет: "Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался".

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Лукашенко заверил, что "хочет и будет" выстраивать отношения с новой администрацией США.

На российском канале, где взяли интервью в том числе и у сына руководителя Беларуси, заверили своих телезрителей, что "белорусский народ ласково называет (Александра Лукашенко) Бацькой".

  • 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики. Протестная активность снижается.
  • 20 ноября Лукашенко заговорил о "центре американских спецслужб" в Киеве. Глава МИД Кулеба ответил мемом. Отношения властей Украины и Беларуси с августа 2020-го ухудшились.

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Евгений Пилипенко
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