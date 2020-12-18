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Глава КГБ Беларуси процитировал Путина: пообещал "мочить в сортирах" противников Лукашенко

18.12.2020, 11:48
Глава КГБ Беларуси процитировал Путина: пообещал
Иван Тертель (фото — sb.by)

Силовики Беларуси готовятся "к горячей войне", которую некие противники режима Александра Лукашенко якобы могут развязать "под видом гуманитарной миссии". Об этом на встрече с коллективом завода Гродно-Азот заявил глава КГБ страны Иван Тертель, пишет Наша Ніва со ссылкой на аудиозапись речи.

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Чиновник заявил, что "кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если Россия здесь будет доминировать, это будет серьезный удар по Украине".

Тертель убеждал людей, что Польша "выделяет деньги, чтобы "взорвать" студколлективы и рабочих", и спецслужбы ищут "предателей". "Пока один нашелся среди серьезных людей, ну не серьезных: директор Купаловского театра Латушко", – добавил он.

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Глава КГБ РБ заявил, что "больше мы на такие вещи смотреть не будем" и, сославшись на высказывание президента России Владимира Путина, подчеркнул – "будем мочить в сортире" и "просто уничтожать".

"Другого выхода не будет. <...> Я считаю, что демократия – это политтехнология. <...> Мы готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем справедливо, но жестко. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", – сказал Тертель.

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Он посетовал, что режим проигрывает информационное пространство, а молодежь "в основном смотрит, к сожалению, интернет".

Глава спецслужбы Беларуси заявил также, рассуждая о геополитике, что "кто навяжет свою вакцину, тот будет диктовать условия в мире". При этом сообщил, что российская вакцина "нормальная" и он уже привился ее экспериментальным вариантом.

Евгений Пилипенко
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