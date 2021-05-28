У Лукашенко открыли уголовное дело против главы МИД Латвии из-за бело-красно-белого флага

В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной диктатору Александру Лукашенко Генеральной прокуратуры.

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В ведомстве заявили, что мэр Риги и глава МИД Латвии совершили "тяжкое преступление" против Беларуси.

Генпрокурор Андрей Швед объяснил, что речь идет о замене официального флага Беларуси в центре Риги на широко используемое в ходе протестов против режима "бело-красно-белое полотнище". Такое действие у диктатора Лукашенко сочли "надругательством над государственной символикой", добавив, что это якобы "унизило национальное достоинство" беларусов.

Уголовное дело по данному факту (ч.3 ст.130 УК РБ) Генпрокуратура отправила в беларуский следственный комитет.

В Риге с 21 мая по 6 июня проходит чемпионат мира по хоккею, и в центре столицы Латвии в честь такого события разместили флагштоки со знаменами стран-участников. Мэр Риги после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске заявил, что "флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги".

"Угон международного пассажирского самолёта с целью подавления и ареста политических диссидентов уничтожил последние остатки легитимности белорусского диктатора", – заявил Стакис.

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Оксана Житнюк

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