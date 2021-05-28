У Лукашенко открыли уголовное дело против главы МИД Латвии из-за бело-красно-белого флага
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной диктатору Александру Лукашенко Генеральной прокуратуры.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В ведомстве заявили, что мэр Риги и глава МИД Латвии совершили "тяжкое преступление" против Беларуси.
Генпрокурор Андрей Швед объяснил, что речь идет о замене официального флага Беларуси в центре Риги на широко используемое в ходе протестов против режима "бело-красно-белое полотнище". Такое действие у диктатора Лукашенко сочли "надругательством над государственной символикой", добавив, что это якобы "унизило национальное достоинство" беларусов.
Уголовное дело по данному факту (ч.3 ст.130 УК РБ) Генпрокуратура отправила в беларуский следственный комитет.
В Риге с 21 мая по 6 июня проходит чемпионат мира по хоккею, и в центре столицы Латвии в честь такого события разместили флагштоки со знаменами стран-участников. Мэр Риги после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске заявил, что "флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги".
"Угон международного пассажирского самолёта с целью подавления и ареста политических диссидентов уничтожил последние остатки легитимности белорусского диктатора", – заявил Стакис.
- 23 мая режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему угрожает максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.
- Госдеп США призвал созвать заседание ICAO из-за происшествия. В ICAO заявили, что действия Беларуси могли противоречить Чикагской конвенции.
- В МИД Беларуси назвали "воинственными" заявления европейских стран об инциденте с принудительной посадкой, утверждая, что это сделали якобы в рамках обеспечения авиационной безопасности.
- Президенты стран Балтии призвали прекратить авиасообщение с Беларусью.
- 24 мая Беларусь и Латвия обоюдно выслали всех дипломатов.
Читайте также: У Лукашенко хотят признать бело-красно-белый флаг нацистской символикой
Комментарии