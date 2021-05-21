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У Лукашенко хотят признать бело-красно-белый флаг нацистской символикой

21.05.2021, 13:04
У Лукашенко хотят признать бело-красно-белый флаг нацистской символикой - Фото
Протесты в Беларуси (Фото: Yauhen Erchak/ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о "недопущении реабилитации нацизма". Следующим шагом планируется запретить бело-красно-белый флаг, признав его "нацистской символикой". Об этом заявил в интервью Беларусь сегодня полковник милиции, замначальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич.

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"Настало время принять меры. Пора поставить точку в этом вопросе – люди просят", – заявил Бедункевич, добавив, что сейчас наблюдаются "попытки "замазать проблему, как будто ее нет" и что госорганы "завалены обращениями граждан принять меры против коллаборационистской символики".

Он отметил, что понимает, что есть случаи, когда бело-красно-белый флаг может быть использован – такие моменты разрешены законом: в фильмах, театральных постановках, в архивной или музейной работе. "Но попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться", – заявил полковник.

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Дарья Мостовая
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