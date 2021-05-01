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Режим Лукашенко в действии. В Минске женщину оштрафовали за носки "не того цвета"

01.05.2021, 20:55
Режим Лукашенко в действии. В Минске женщину оштрафовали за носки
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В столице Беларуси, Минске, жительницу города задержали за то, что на ней были надеты носки "не того цвета", а именно  бело-красно-белые, под цвет протестной символики. Женщину доставили в отдел милиции, а позже выписали штраф, пишет Tut.by.

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По словам задержанной, накануне инцидента с носками к ней уже приходил наряд милиции. Тогда правоохранителям не понравились красно-белые ленточки на ее балконе: ленточки сняли, а хозяйку квартиры оштрафовали на 2030 беларуских рублей (примерно 22 000 грн).

На следующий день женщина шла на курсы в автошколу, на улице к ней подошли четверо силовиков в черном и сообщили, что ее носки "не того цвета". После минчанку доставили в РУВД, где составили протокол о нарушении, в котором указали, что она носила бело-красно-белые носки и показывала жест, призывающий к протестам.

В этот раз суд постановил оштрафовать женщину на 2320 беларуских рублей (около 25 000 грн).

  • 28 апреля в Беларуси в бане задержали 20 человек – якобы использовали "протестную символику".

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Дарья Мостовая
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