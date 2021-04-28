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В Беларуси в бане задержали 20 человек за "использование протестной символики"

28.04.2021, 13:23
В Беларуси в бане задержали 20 человек за
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В беларуском городе Жодино произошло необычное задержание. Милиция арестовала в сауне 20 человек – их обвинили в участии в "несанкционированном массовом мероприятии с использованием протестной символики". Задержанные говорят, что просто отдыхали, не имея при себе абсолютно никаких флагов или другой символики, пишет TUT.by.

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Милиция ворвалась в сауну вечером, когда там находились 13 женщин и семь мужчин. Силовики доставили их в районное отделение и составили протоколы, отметив, что часть задержанных ранее уже привлекалась к ответственности за участие в митингах.

Сами арестованные рассказали, что у них дома отключили горячую воду и они отправились в сауну помыться и отдохнуть. Они заявили, что правоохранители обыскали их личные вещи, но никаких запрещенных предметов не обнаружили, а позже на фотографии, сделанной в сауне милицией, на полу появился красно-белый флаг.

Кроме отдыхающих, силовики забрали в отделение и сына хозяина сауны, забрав его ночью из дома. Спустя несколько часов женщин отпустили, а мужчин оставили под арестом до суда.

Читайте также: "Руки прочь от Беларуси". Фанаты Лукашенко устроили митинг, обвиняют "фашистов из Украины"

Дарья Мостовая
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