"Руки прочь от Беларуси". Фанаты Лукашенко устроили митинг, обвиняют "фашистов из Украины"

В столице Беларуси Минске прошла акция протеста сторонников самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Митингующие собрались под зданием украинского посольства и скандировали "Руки прочь от Беларуси", "Майдан не пройдет" и "Зеленский – враг украинского народа". Фото и видео выложили в Telegram местные СМИ.

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Аналогичный митинг устроили и под стенами американского посольства.

По заявлениям протестующих, им "мешают жить Зеленский, Сорос и США", а в их бедах виноваты "фашисты из Украины".

10 марта 2021 года глава КГБ Беларуси заявил о "поставках оружия из Украины для терактов" – в МИД ответили.

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Дарья Мостовая

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