UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Руки прочь от Беларуси". Фанаты Лукашенко устроили митинг, обвиняют "фашистов из Украины"

23.03.2021, 13:40
Митинг под посольством (фото - telegram_Белсат)

В столице Беларуси Минске прошла акция протеста сторонников самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Митингующие собрались под зданием украинского посольства и скандировали "Руки прочь от Беларуси", "Майдан не пройдет" и "Зеленский – враг украинского народа". Фото и видео выложили в Telegram местные СМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Аналогичный митинг устроили и под стенами американского посольства.

По заявлениям протестующих, им "мешают жить Зеленский, Сорос и США", а в их бедах виноваты "фашисты из Украины".

Читайте также: Последствия поражения революции. Беларуса бросили в камеру за пост в Telegram об ОМОН

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
протесты беларусь фото видео митинг Посольство США минск посольство украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 