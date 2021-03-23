"Руки прочь от Беларуси". Фанаты Лукашенко устроили митинг, обвиняют "фашистов из Украины"
23.03.2021, 13:40
Митинг под посольством (фото - telegram_Белсат)
В столице Беларуси Минске прошла акция протеста сторонников самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Митингующие собрались под зданием украинского посольства и скандировали "Руки прочь от Беларуси", "Майдан не пройдет" и "Зеленский – враг украинского народа". Фото и видео выложили в Telegram местные СМИ.
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Аналогичный митинг устроили и под стенами американского посольства.
По заявлениям протестующих, им "мешают жить Зеленский, Сорос и США", а в их бедах виноваты "фашисты из Украины".
- 10 марта 2021 года глава КГБ Беларуси заявил о "поставках оружия из Украины для терактов" – в МИД ответили.
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