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Глава КГБ Беларуси заявил о "поставках оружия из Украины для терактов" – в МИД ответили

10.03.2021, 13:40
Глава КГБ Беларуси заявил о
Иван Тертель (фото — sb.by)

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что из Украины в Беларусь якобы поставлялись "большие партии, огромные партии оружия". Об этом он сказал в эфире Беларусь 1. 

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По его словам, поставки осуществлялись якобы с целью дестабилизации ситуации в стране. Помимо этого, он заявил, чтобы якобы планировались террористические акты "как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения". 

Тертель также заявил, что в Украине якобы находились представители террористических групп из Беларуси. 

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полным бредом", отметив, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко не впервые пугает собственный народ.

"Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины", – добавил он. 

  • 25 декабря Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. 

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Станислав Стороженко
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МИД беларусь кгб иван тертель олег николаенко
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