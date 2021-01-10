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Лукашенко о Зеленском: Я бы косо на него не смотрел, он же здравый, нормальный человек

10.01.2021, 16:40
Лукашенко о Зеленском: Я бы косо на него не смотрел, он же здравый, нормальный человек - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев/ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что бы он говорил при встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам непризнанного беларуского лидера, он не держит на Зеленского зла и в целом считает его нормальным человеком. Об этом он заявил в эфире программе Действующие лица на телеканала Россия 1.

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"Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент, обучаемый, я уверен в этом. Он же здравый, нормальный человек, поэтому просто поздоровались бы, а там если бы были какие-то вопросы, может разговор и завязался бы", – отметил Лукашенко.

При этом, он подчеркнул, что экономическое сотрудничество между странами продолжает развиваться, а он сам "не таит никакой обиды или злобы на Володю Зеленского". По словам Лукашенко, им удалось "не разрушить базис", но дипломатические отношения застыли и пока выстраиваются только на уровне посольств.

  • В октябре 2020 года Лукашенко позлорадствовал над результатом правящей партии Слуга народа на местных выборах в Украине, риторически спросив "а что такое, друг Володя?".

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Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский беларусь александр лукашенко

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