Последствия поражения революции. Беларуса бросили в камеру за пост в Telegram об ОМОН
В Беларуси задержали мужчину "за оскорбление сотрудника ОМОН" в интернете. Об этом заявила в Telegram официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.
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По ее словам, на 30-летнего мужчину вышли оперативники могилевского управления милиции.
В декабре 2020 года он "оставил оскорбительный комментарий" под фото силовика, пишет она. Представитель режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко уточнила, что запись 30-летний беларус сделал в "деструктивном Telegram-канале".
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В милиции уточнили, что написать комментарий житель райцентра "решился в надежде на анонимность". "С омоновцем он не знаком и теперь о своем поступке сожалеет", – добавили в МВД Беларусь.
Открыто уголовное дело "за оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебного долга". Чемоданова уточнила, что мужчина находится в ИВС и "ранее привлекался к административной ответственности".
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