Транслировали протесты. В Беларуси дали два года тюрьмы журналисткам

В Беларуси присудили два года колонии журналисткам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Об этом сообщает канал Белсат, на котором они работают.

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Как отмечается, журналистки вели трансляцию протестов в Минске 15 ноября, а сторона обвинения утверждала, что они принимали активное участие и руководили "общественными беспорядками".

По заявлению следствия, стрим повлек приостановку 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов. При этом Белсат утверждает, что большинство этих маршрутов вообще не имеют отношения к площади Перемен, где проходила акция.

Как сообщается, журналисткам присудили два года заключения в колонии общего режима, как и просили прокуроры. Время, проведенное под стражей, будет зачтено по формуле: один день – один день колонии. Также в пользу государства конфисковали микрофон, штатив и камеру.

В конце заседания между судьей и журналистками произошел такой диалог:

Судья: Обвиняемая, понятен ли вам приговор?

Андреева: Нет, что это?

Чульцова: А почему не 25 лет?

С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Александра Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.

В начале протестов в Беларуси были проблемы с интернетом и доступом на сайты оппозиционных медиа. На фоне этого возросла роль Telegram-каналов, основным рупором протестов стал канал NEXTA.

В октябре 2020-го суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским.

В декабре 2020-го в Беларуси лишили статуса СМИ один из ведущих оппозиционных порталов TUT.BY.

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Марк Сировой

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