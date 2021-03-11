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Мужу Тихановской грозит 15 лет тюрьмы: ему предъявили окончательное обвинение

11.03.2021, 12:05
Мужу Тихановской грозит 15 лет тюрьмы: ему предъявили окончательное обвинение - Фото
Блогер и оппозиционер Сергей Тихановский (источник - Tut.by)

Следственный комитет Беларуси предъявил окончательное обвинение блогеру Сергею Тихановскому, мужу лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси.

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Тихановского обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и воспрепятствовании работе ЦИК. По статье об организации беспорядков Тихановскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие заявляет, что Тихановский и его соратники длительное время занимались подготовкой и организацией "массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период".

  • 29 мая 2020 года Тихановский был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение себя кандидатом в президенты Беларуси – якобы за нанесение телесных повреждений сотрудникам милиции.
  • После этого жена блогера Светлана выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны с обещанием в случае победы провести честные выборы и освободить политзаключенных.
  • На выборах в августе 2020-го ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты, многие беларусы были уверены, что выиграла Тихановская. Режим Лукашенко жестоко подавляет протестующих.
Денис Юдин
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беларусь сергей тихановский Светлана Тихановская
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