Литва официально признала Тихановскую лидером Беларуси

Парламентарии призвали международное сообщество считать любое действие Лукашенко на посту президента нелегитимным

Сейм Литовской Республики принял резолюцию, в которой официально признала кандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую единственным и законноизбранным лидером Беларуси, об этом сообщает издание DELFI.

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Сейм Литвы призывает международное сообщество признать Тихановскую и Координационный совет, как "единственных законных представителей беларуского народа, выступающих за проведение новых, прозрачных и демократических президентских и парламентских выборов".

Также в документе предлагается считать нелегитимными любые действия президента Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике Беларуси. В частности, Литва предлагает не признавать новых международных соглашений с Россией. По их мнению, РФ ограничивает суверенитет беларуского народа, что является преступлением.

Они считают, что действия нынешнего президента Беларуси при заключении каких-либо договоров с Россией являются аннексией страны.

За резолюцию единогласно выступил 91 член сейма, среди ее авторов – спикер Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс и представители почти всех парламентских фракций.

14 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Лукашенко нельзя больше называть легитимным президентом.

18 августа литовский парламент единогласно не признал результаты выборов в Беларуси.

20 августа Литва запретила въезд 31 чиновнику из Беларуси, в том числе Лукашенко.

Станислав Стороженко

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