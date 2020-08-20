Протесты в Беларуси. Литва закрыла въезд для Лукашенко
20.08.2020, 07:10
Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)
Литва запретила въезд еще 31 чиновнику из Беларуси
МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных. Об этом сообщил глава ведомства Линас Линкявичюс, передает Delfi.
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Страна запретила въезд еще 31 беларускому чиновнику, министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.
Список уже передали на утверждение в МВД Литвы.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Лукашенко нельзя больше называть легитимным президентом.
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