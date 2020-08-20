Протесты в Беларуси. Литва закрыла въезд для Лукашенко

Литва запретила въезд еще 31 чиновнику из Беларуси

МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных. Об этом сообщил глава ведомства Линас Линкявичюс, передает Delfi.

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Страна запретила въезд еще 31 беларускому чиновнику, министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.

Список уже передали на утверждение в МВД Литвы.

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Арина Толина

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