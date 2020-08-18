Сейм Литвы не признал победы Лукашенко на выборах и призвал к санкциям
Парламент Литвы также призвал наложить санкции на причастных к фальсификации выборов в Беларуси и жестокости против мирных протестующих
Парламент Литвы Сейм единогласно не признал результаты выборов в Беларуси, на которых объявили победителем возглавлявшего страну 26 лет Александр Лукашенко. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
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"Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и Лукашенко законным президентом", - написал он.
Сейм также призвал к свободным демократическим выборам и наложить санкции на лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимую жестокость.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Лукашенко нельзя больше называть легитимным президентом.
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