Сейм Литвы не признал победы Лукашенко на выборах и призвал к санкциям

Парламент Литвы также призвал наложить санкции на причастных к фальсификации выборов в Беларуси и жестокости против мирных протестующих

Парламент Литвы Сейм единогласно не признал результаты выборов в Беларуси, на которых объявили победителем возглавлявшего страну 26 лет Александр Лукашенко. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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"Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и Лукашенко законным президентом", - написал он.

Сейм также призвал к свободным демократическим выборам и наложить санкции на лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимую жестокость.

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Марк Сировой

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