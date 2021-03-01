В Беларуси штраф за участие в незаконной акции протеста повысили до €900

С сегодняшнего дня в Беларуси действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Штраф за участие в несанкционированных акциях протеста вырос до €900. Об этом сообщает TUT.by.

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Штраф за участие в незаконных акциях протеста подняли до 2 900 беларуских рублей (€900). До этого штраф составлял €275. В случае повторного нарушения штраф может составить 5 800 беларуских рублей (€1800).

Административное заключение за повторное участие в незаконной акции повысили до 30 суток.

Раньше за участие в протесте можно было получить предупреждение, теперь такая мера исключена из кодекса. Вместе с тем вводится новый вид наказания – "общественные работы".

22 января в Минске суд приговорил к двум и полутора годам колонии 18-летних Софию Малашевич и Тихона Клюкача, соответственно, за участие в акции протеста против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

5 февраля в Гомеле суд за протест против Лукашенко приговорил к двум годам лишения свободы в специальном воспитательном учреждении закрытого типа 15-летнего подростка.

22 февраля суд в Гомеле приговорил к разным срокам лишения свободы троих участников акций протеста. Один из осужденных — 16-летний Никита Золотарев, он получил пять лет исправительной колонии.







Вадим Ребрина

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