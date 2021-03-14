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Крупнейший оппозиционный Telegram-канал Беларуси больше не будет координировать протесты

14.03.2021, 19:53
Крупнейший оппозиционный Telegram-канал Беларуси больше не будет координировать протесты - Фото
Степан Путило (Фото - Nexta)

Один из крупнейших в мире Telegram-каналов NEXTA больше не будет заниматься координацией протестов в Беларуси – отныне сотрудники ресурса займутся расследованиями преступлений режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом заявил основатель проекта Степан Путило в интервью DW

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"Мы не планировали выпускать это под протесты, как сейчас говорят. Потому что мы сменили тактику. Мы больше не помогаем людям в координации протестов. В августе из-за блокировки интернета они просили нас помогать немного координировать их действия, рассказывать где кто собирается. Сейчас мы уже отошли от этого, потому что люди организуются сами", – сказал он.

По его словам, сейчас команда NEXTA занимается созданием продолжения фильма "Золотое дно" о недвижимости, авто- и авиапарке, а также прочих дорогих вещах, которыми якобы владеет Лукашенко. 

"Мы поставили дедлайн три недели. Надеюсь, что таки получится сделать", – добавил Путило.

СПРАВКА. Общественно-политический Telegram-канал NEXTA принимал активное участие в освещении событий в Беларуси лета-осени 2020 года. Общее количество подписчиков во всех соцсетях — более четырёх миллионов, из которых более 532 тысяч на YouTube и более 2,7 миллионов в Telegram-каналах. NEXTA Live является восьмым в мире по популярности среди всех телеграм-каналов на всех языках, а также самым популярным русскоязычным каналом.
Станислав Стороженко
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протесты беларусь александр лукашенко Степан Путило
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