Крупнейший оппозиционный Telegram-канал Беларуси больше не будет координировать протесты

Один из крупнейших в мире Telegram-каналов NEXTA больше не будет заниматься координацией протестов в Беларуси – отныне сотрудники ресурса займутся расследованиями преступлений режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом заявил основатель проекта Степан Путило в интервью DW.

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"Мы не планировали выпускать это под протесты, как сейчас говорят. Потому что мы сменили тактику. Мы больше не помогаем людям в координации протестов. В августе из-за блокировки интернета они просили нас помогать немного координировать их действия, рассказывать где кто собирается. Сейчас мы уже отошли от этого, потому что люди организуются сами", – сказал он.

По его словам, сейчас команда NEXTA занимается созданием продолжения фильма "Золотое дно" о недвижимости, авто- и авиапарке, а также прочих дорогих вещах, которыми якобы владеет Лукашенко.

"Мы поставили дедлайн три недели. Надеюсь, что таки получится сделать", – добавил Путило.

СПРАВКА. Общественно-политический Telegram-канал NEXTA принимал активное участие в освещении событий в Беларуси лета-осени 2020 года. Общее количество подписчиков во всех соцсетях — более четырёх миллионов, из которых более 532 тысяч на YouTube и более 2,7 миллионов в Telegram-каналах. NEXTA Live является восьмым в мире по популярности среди всех телеграм-каналов на всех языках, а также самым популярным русскоязычным каналом.

9 марта NEXTA выложили документальный фильм-расследование о якобы собственности Лукашенко. Сам диктатор опроверг информацию о своем состоянии, озвученную в фильме "Золотое дно", и пообещал привести журналистов к себе домой, чтобы показать, как он живет.

Станислав Стороженко

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