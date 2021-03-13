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Лукашенко отреагировал на фильм о его состоянии: "И в штаны залезли в конце"

13.03.2021, 17:45
Лукашенко отреагировал на фильм о его состоянии:
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о своем состоянии, озвученную в фильме канала Nexta "Золотое дно", и пообещал привести журналистов к себе домой, чтобы показать, как он живет. Об этом сообщает Белта.

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Лукашенко ответил на вопросы журналистов во время мероприятия "Минская лыжня".

"Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично" – сказал Лукашенко.

При этом он признался, что фильм не смотрел, ему показывали его "блоками".

"Я должен вам показать. Они же фамилии называли, показывали какие-то сооружения. Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу", – сказал беларуский диктатор журналистам.

Что касается денег, Лукашенко сообщил, что "имеет в распоряжении" некий "неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай".

"Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию, врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги. Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю", – сказал диктатор.

Он признался, что опасался того, что после выхода фильма потеряет ту незначительную поддержку, которая у него есть.

"Я больше всего переживал, чтобы вы, посмотрев, не сказали: ну а кого мы защищаем? Вот это для меня было самое страшное", – сказал он.

В фильме "Золотое дно" речь идет о недвижимости, авто- и авиапарке Лукашенко. В частности, утверждается, что в его собственности находится 18 "царских имений" – государственных или подаренных, коллекция из десяти автомобилей люкс-класса общей стоимостью 4 млн евро, личный авиапарк, эксклюзивные ручки за 2000-4000 евро и многое другое.

Вадим Ребрина
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беларусь александр лукашенко
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