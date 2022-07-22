Корбан обратился к Зеленскому с просьбой "решить недоразумение" с изъятием паспорта

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Глава теробороны Днепра и бизнесмен Геннадий Корбан обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить недоразумение" с изъятием его паспорта на границе. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, он находится на границе Украины и Польши на пропускном пункте Смильница, где пограничники изъяли у него паспорт гражданина Украины.

"Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", — написал Корбан.

Он обратился к Зеленскому, попросив "решить это недоразумение, которое случилось на пороге нашего общего дома".

Дмитрий Гриниченко

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