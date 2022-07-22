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Корбан обратился к Зеленскому с просьбой "решить недоразумение" с изъятием паспорта

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 16:48
Корбан обратился к Зеленскому с просьбой
Геннадий Корбан (Фото: скриншот с видео)
дополнено обновлено

Глава теробороны Днепра и бизнесмен Геннадий Корбан обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить недоразумение" с изъятием его паспорта на границе. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, он находится на границе Украины и Польши на пропускном пункте Смильница, где пограничники изъяли у него паспорт гражданина Украины. 

"Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", — написал Корбан.

Он обратился к Зеленскому, попросив "решить это недоразумение, которое случилось на пороге нашего общего дома". 

Акт об изъятии паспорта Корбана (Фото: Gennady Korban/Facebook)

Напомним, что Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на границе с Украиной из-за якобы лишения гражданства. 
  • Недавно мэр Днепра Борис Филатов написал публичное обращение к СНБО, СБУ, Нацсовету по теле- и радиовещанию и НАБУ, где он просит разобраться с деятельностью местного бизнесмена Александра Петровского.
  • 31 октября 2015 года Корбан был задержан по подозрению в создании преступной группировки, хищении имущества и похищении людей. Он признал вину в похищении в 2014 году экс-главы Госагентства земельных ресурсов Сергея Рудыка и по соглашению сторон получил условный срок на полтора года.
  • 7 июня 2016 года Днепровский районный суд разрешил Корбану выехать в Израиль на лечение в Тель-Авивском медицинском центре.

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Дмитрий Гриниченко
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геннадий корбан Владимир Зеленский гражданство
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