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Корбан собирается вернуться в Украину, но призывает не ждать "прорыва в стиле Саакашвили"

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 10:27
Корбан собирается вернуться в Украину, но призывает не ждать
Геннадий Корбан (Фото: пресс-служба горсовета Днепра)

Глава штаба теробороны Днепра и бизнесмен Геннадий Корбан собирается снова попробовать пересечь границу Украины после изъятия украинского паспорта. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, на сегодняшний день он вышел из транзитной зоны на границе и находится в Польше. Он отметил, что пограничники отобрали у него украинский паспорт, обозначив его как "лицо без гражданства". 

Корбан заявил, что сейчас он ищет возможность вновь въехать в Украину напомнив о наличии свидетельства о рождении, которое "никто ни приостановить, ни отменить не может". 

"В этом документе написано, где я родился — город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость. Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война. Ну и главное — я с первых дней войны защищал и хочу продолжать защищать свою страну — хоть с паспортом, хоть без", — написал Корбан. 

Свидетельство о рождении Корбана (Фото: Gennady Korban/Facebook)

  • 22 июля Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на границе с Украиной из-за якобы лишения гражданства. 
  • 31 октября 2015 года Корбан был задержан по подозрению в создании преступной группировки, хищении имущества и похищении людей. Он признал вину в похищении в 2014 году экс-главы Госагентства земельных ресурсов Сергея Рудыка и по соглашению сторон получил условный срок на полтора года.
  • 7 июня 2016 года Днепровский районный суд разрешил Корбану выехать в Израиль на лечение в Тель-Авивском медицинском центре.

Читайте также: Корбан обратился к Зеленскому с просьбой "решить недоразумение" с изъятием паспорта

Дмитрий Гриниченко
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война гражданство днепр геннадий корбан
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