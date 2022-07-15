UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленского просят запретить раздавать повестки на улицах, блокпостах и АЗС — петиция

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 09:12
Зеленского просят запретить раздавать повестки на улицах, блокпостах и АЗС — петиция - Фото
Очереди в военкоматы (Фото: Виталий Дячук)

Президент Владимира Зеленского просят на законодательном уровне запретить раздачу повесток на улицах, заправках и блокпостах — соответствующая петиция на сайте Офиса президента набрала 25 000 голосов. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Авторы петиции заявляют, что согласно закону, очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, однако там указано разработать ее Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, который засекретил данную информацию. 

"Сейчас много желающих людей, которые морализованы, имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, потому что многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше. Также, пользуясь отсутствием информации об очередности, сейчас встречаются нарушения в процессах выдачи повесток, когда они были без фамилий подписаны с печатями и заполнены уже на месте. Также все чаще слышно о случаях, когда людей забирали прямо из очередей на АЗС, что тоже не очень законно", — говорится в петиции. 

Зеленского просят набирать резерв в первую очередь из желающих граждан и запретить выдачу повесток в любых местах, кроме военкоматов или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации. 

После того, как петиция набрала больше 25 000 голосов, Зеленский обязан рассмотреть ее и дать ответ. 

Читайте также: Данилов: Около миллиона украинцев получают боевой или военный опыт 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мобилизация петиция повестки военкоматы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 