Зеленского просят запретить раздавать повестки на улицах, блокпостах и АЗС — петиция

Президент Владимира Зеленского просят на законодательном уровне запретить раздачу повесток на улицах, заправках и блокпостах — соответствующая петиция на сайте Офиса президента набрала 25 000 голосов.

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Авторы петиции заявляют, что согласно закону, очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, однако там указано разработать ее Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, который засекретил данную информацию.

"Сейчас много желающих людей, которые морализованы, имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, потому что многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше. Также, пользуясь отсутствием информации об очередности, сейчас встречаются нарушения в процессах выдачи повесток, когда они были без фамилий подписаны с печатями и заполнены уже на месте. Также все чаще слышно о случаях, когда людей забирали прямо из очередей на АЗС, что тоже не очень законно", — говорится в петиции.

Зеленского просят набирать резерв в первую очередь из желающих граждан и запретить выдачу повесток в любых местах, кроме военкоматов или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации.

После того, как петиция набрала больше 25 000 голосов, Зеленский обязан рассмотреть ее и дать ответ.

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Дмитрий Гриниченко

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