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Кабмин разрешил выезд за границу украинским морякам — нужно согласование военкома

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 14:23
Кабмин разрешил выезд за границу украинским морякам — нужно согласование военкома - Фото
Государственная граница (Фото: ГПСУ)

Кабинет министров разрешил выезд за границу украинским морякам при согласовании с территориальными центрами комплектования (бывшие военкоматы). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, моряки будут иметь возможность выезжать за границу для работы исключительно при согласовании территориального центра комплектования, соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 августа.

Он отметил, что разрешение касается мужчин, которые являются членами экипажей морских и речных суден и продолжают работать на них, а также студентов и курсантов, которые должны пройти практику на судне. 

Шмыгаль сказал, что Украина является одним из мировых лидеров по количеству квалифицированных моряков, а в мировом мореходстве работают более 100 000 украинцев, поэтому данное решение позволит обеспечить моряков работой и увеличить поступления в бюджет. 

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Дмитрий Гриниченко
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кабмин война мобилизация выезд за границу
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